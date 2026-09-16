La industria valenciana busca respuestas a la dana con tecnología e innovación

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) (COIICV) y la Agència Valenciana de la Innovació (Ivace+i Innovación) reunirán el próximo 23 de septiembre a algunos de los principales representantes del ecosistema valenciano de la innovación y la tecnología para analizar cómo reforzar la capacidad de adaptación de la industria ante un escenario marcado por la incertidumbre y los fenómenos climáticos extremos.

El encuentro, que se celebrará en las instalaciones de Levante TV, forma parte del proyecto IngeniaTECH, impulsado junto a Ivace+i Innovación, y abordará uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el tejido productivo valenciano tras la dana: convertir la experiencia vivida en una oportunidad para fortalecer la resiliencia tecnológica, acelerar la innovación y mejorar la preparación de las empresas frente a futuras crisis.

Bajo el título 'De la incertidumbre a la resiliencia estratégica: el tejido industrial valenciano ante los retos del futuro', la jornada dará continuidad al segundo ciclo de mesas de debate iniciado el pasado 9 de junio, cuando expertos del ámbito industrial analizaron cómo incrementar la capacidad de respuesta del sector en un contexto económico y geopolítico cada vez más complejo.

Proyecto IngeniaTech (Ivace+| I) Mesa de planificación, estrategia y liderazgo / David García Sebastiá

En esta segunda sesión, el foco se trasladará a la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción mediante estrategias que permitan consolidar un modelo industrial más competitivo, flexible y preparado para afrontar situaciones excepcionales.

La dana como punto de partida

La dana que arrasó con gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 servirá como punto de partida para reflexionar sobre la continuidad operativa de las empresas, la resistencia de las infraestructuras industriales y la incorporación de la gestión del riesgo como un elemento estratégico en la toma de decisiones.

Se debatirá, además, sobre el papel que desempeñan la digitalización, la automatización, el análisis de datos y la ciberseguridad para aumentar la capacidad de respuesta del tejido empresarial, así como sobre la importancia de trasladar las soluciones innovadoras desde los proyectos piloto hasta su implantación real en la industria.

El interior de las instalaciones de Industrias Alegre, afectadas por la Dana. / Levante-EMV

Durante cerca de dos horas, la mesa redonda abordará también cuestiones relacionadas con el talento, la colaboración entre instituciones y empresas y la necesidad de impulsar un ecosistema innovador capaz de ofrecer respuestas concretas a los retos actuales. El encuentro concluirá con la elaboración de propuestas orientadas a reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria valenciana.

Para ello, la jornada reunirá a destacados especialistas del ámbito de la innovación y la tecnología, entre ellos Yolanda Cárcel Fons, de Ivace+i Innovación; Adela Ruiz Dominguis, del Instituto Tecnológico de Informática (ITI); Gonzalo Belenguer, director de REDIT; Román Ponz Carcelén, de Global Omnium, y Fernando Polo, de BSG.

IngeniaTECH, una estrategia para impulsar la industria 5.0

La mesa redonda se enmarca en IngeniaTECH, el nodo de transferencia y dinamización tecnológica para la Industria 5.0 promovido por el COIICV. El proyecto persigue acelerar la transformación digital del tejido empresarial valenciano mediante una estrategia integral alineada con la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (S3CV).

Tras una primera fase centrada en realizar una radiografía del impacto de la dana sobre la industria y detectar las principales necesidades tecnológicas de las empresas, IngeniaTECH inicia ahora una etapa orientada a dinamizar el ecosistema innovador y favorecer la implantación de soluciones que permitan aumentar la competitividad y la resiliencia del sector.

Daños en un polígono afectado por la dana / Europa Press

Entre sus objetivos destacan la elaboración de un estudio sobre el grado de madurez digital y sostenibilidad del tejido productivo; la conexión entre empresas, institutos tecnológicos, universidades y administraciones para abordar retos comunes; la creación de un Hub de Innovación colaborativo y la puesta en marcha de dos reconocimientos destinados a distinguir proyectos de innovación tecnológica y soluciones desarrolladas para responder a los efectos de la dana.

Sinergia institucional

Para el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, Federico Torres, el éxito de IngeniaTECH "se apoya en la sinergia institucional que se crea gracias a la participación activa de centros de investigación, universidades, empresas y entidades del territorio, con el objetivo de encontrar entre todos soluciones reales a las necesidades detectadas".

El proyecto cuenta con la participación de la Red de Institutos Tecnológicos (REDIT), AIMPLAS, IBV, IVIA, ITQ, la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Europea, así como entidades empresariales como Avaesen, el Clúster de Energía, Fedacova, CEEI y diferentes organizaciones del ámbito sociosanitario y local, que trabajan conjuntamente para impulsar la transformación tecnológica del tejido industrial valenciano.