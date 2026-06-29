El barri de la Malva-rosa guanya més de cent llocs de treball amb l’obertura del nou hotel Intelier Malvarrosa Plaza
L’hotel generarà més de 100 llocs de treball directes i indirectes, amb prioritat en la contractació local
Artesans i productors del barri i de l’entorn pròxim participaran, des del primer dia, en la proposta de l’hotel
Intelier Malvarrosa Plaza obrirà les portes el juliol de 2026, amb 170 habitacions i espais oberts també per a visitants i locals
Olivia Díaz
El barri de la Malva-rosa acollirà, el mes de juliol, el primer establiment d’Intelier Hotels & Suites en la ciutat de València. Intelier Malvarrosa Plaza naix amb una vocació clara: contribuir al dinamisme econòmic de l’entorn, generar ocupació de qualitat per a les persones del barri i els seus voltants, i construir una relació duradora amb la comunitat que l’acull.
La posada en marxa de l’hotel suposarà la creació de més de cent llocs de treball directes i indirectes en àrees com ara recepció, atenció al client, restauració i manteniment. En el procés de selecció es prioritzarà la contractació de persones residents en el barri i en els entorns pròxims, amb l’objectiu que l’hotel siga també una font real d’oportunitats per als qui hi viuen.
A més de l’ocupació directa, l’hotel treballa, des de la seua construcció, amb artesans i empreses locals, la presència dels quals formarà part de la identitat de l’establiment. El barri té un teixit creatiu i productiu singular, i Intelier Malvarrosa Plaza vol ser un espai a on això es note: en els materials, en els productes i en les persones.
Amb 170 habitacions i una arquitectura contemporània que dialoga amb l’entorn marítim, l’hotel ocuparà una ubicació privilegiada a pocs carrers de la platja de la Malva-rosa. Comptarà amb una proposta de servicis pensada tant per a visitants com per als qui vulguen gaudir dels seus espais sense necessitat d’allotjar-s’hi, amb l’objectiu que l’hotel siga un punt de trobada també per al barri i la ciutat.
Intelier compartix la convicció que un hotel que obri en un districte amb la identitat i la història de Poblats Maritims té una responsabilitat especial. No es tracta només d’oferir un servici d’allotjament: es tracta d’arribar amb respecte, contribuir de manera concreta i estar disposats a aprendre del lloc i de la seua trajectòria.
En les pròximes setmanes es donaran a conéixer més detalls sobre la proposta gastronòmica de l’hotel, que marcarà encara més la personalitat i l’arrelament per la nostra terra. I que també ha sigut dissenyada amb criteris d’integració, sostenibilitat i de col·laboració amb l’entorn.
Sobre Intelier Hotels & Suites
Intelier Hotels & Suites treballa amb el ferm objectiu d’oferir experiències úniques als seus hostes. Des de 1963, amb l’obertura del seu primer hotel, no han deixat de créixer. Més de 60 anys després, són referents en gestió, amb diferents tipus d’allotjament que destaquen per la seua qualitat.
Actualment gestionen dotze establiments amb personalitat pròpia, situats en sis comunitats autònomes.
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