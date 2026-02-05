Cabify, junto a Gestora Valenciana de Transportes, se convierten en patrocinadores del Silla CF

Cabify, en colaboración con la Gestora Valenciana de Transportes y Movilidad, ha formalizado un acuerdo de patrocinio con el Silla Club de Fútbol, reafirmando su compromiso con el deporte local y con el desarrollo social del municipio. Este acuerdo supone un importante respaldo para el Silla CF, entidad histórica del fútbol valenciano, y refuerza la apuesta de ambas organizaciones por iniciativas que fomentan valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la integración a través del deporte.

Juan Antonio Montesinos, representante de Gestora Valenciana de Transportes y Movilidad, ha destacado que “el apoyo al deporte local es una inversión directa en la comunidad. Desde Gestora Valenciana creemos firmemente en el papel que clubes como el Silla CF desempeñan en la cohesión social y en la promoción de hábitos saludables”.

Por su parte, Antonio García, responsable de grandes flotas de Cabify España, ha señalado que “para Cabify es fundamental colaborar con proyectos cercanos que generen un impacto positivo en el entorno. Este patrocinio refleja nuestro compromiso con la movilidad sostenible y con las comunidades en las que operamos”.

Además, Cabify España pondrá en marcha promociones especiales dirigidas a aficionados, jugadores y al entorno del club, con el objetivo de facilitar el uso del servicio y promover una movilidad cómoda, segura y sostenible.

Desde el Silla CF han agradecido el respaldo de ambas entidades, subrayando que este patrocinio contribuirá al crecimiento del club y al fortalecimiento de su estructura deportiva, en un año especialmente significativo al tratarse del primer ejercicio de Jony Guillem al frente de la presidencia del club.

Con esta iniciativa, Cabify y Gestora Valenciana de Transportes y Movilidad consolidan su implicación en el tejido social valenciano, apostando por el deporte como motor de valores y desarrollo local.

