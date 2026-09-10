Calidad, personalización y vanguardia: así es el servicio de posventa y accesorios de Hyundai Autiber Motor

La compra de un vehículo representa una inversión clave en el día a día de cualquier conductor, pero la verdadera tranquilidad y satisfacción al volante se construyen con el paso de los años. Mantener el rendimiento, la eficiencia y la seguridad de un automóvil requiere el respaldo de un equipo técnico especializado. En este escenario, el departamento de posventa de Hyundai Autiber Motor se consolida como un referente indispensable en la provincia de Valencia, ofreciendo un servicio que combina precisión técnica, máxima transparencia y una amplia gama de soluciones de personalización.

Especialización y preparación para la era eléctrica

La industria del automóvil avanza rápidamente hacia la electrificación y la conectividad. La gama Hyundai, referente en tecnologías eco —híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas, como las familias TUCSON, KONA o IONIQ—, exige un nivel de capacitación técnica muy elevado.

En Hyundai Autiber Motor, los profesionales de taller reciben formación continua por parte de la marca para dominar los sistemas de diagnóstico más avanzados e intervenir sobre plataformas electrificadas con total precisión y seguridad. Cada revisión o mantenimiento preventivo cumple rigurosamente con las especificaciones del fabricante surcoreano para proteger la longevidad del vehículo.

Accesorios originales Hyundai: máxima precisión, estilo y versatilidad

Uno de los pilares diferenciadores de la posventa en Autiber Motor es su catálogo de accesorios originales Hyundai, diseñados específicamente para integrarse a la perfección con la estética y la ingeniería de cada modelo. A diferencia de las opciones universales de terceros, los accesorios oficiales garantizan los mismos estándares de calidad, durabilidad y seguridad que el propio vehículo saliendo de fábrica. Durante le mes de septiembre todos los accesorios tiene un 20% de descuento en la web de Hyundai Accesorios.

Entre las opciones de equipamiento más demandadas por los conductores destacan:

Protección y conservación del interior: Alfombrillas a medida (de goma o textil de alta resistencia), protectores de maletero rígidos o flexibles con bordes elevados y fundas de protección diseñadas para resistir el uso diario, los viajes en familia o el transporte de mascotas sin deteriorar los acabados originales.

Alfombrillas a medida (de goma o textil de alta resistencia), protectores de maletero rígidos o flexibles con bordes elevados y fundas de protección diseñadas para resistir el uso diario, los viajes en familia o el transporte de mascotas sin deteriorar los acabados originales. Transporte y aventura: Barras de techo aerodinámicas, cofres portaequipajes de gran capacidad, portabicicletas y portaesquís de montaje rápido. Soluciones pensadas para maximizar el espacio en escapadas de fin de semana o vacaciones sin comprometer la aerodinámica ni el consumo del coche.

Barras de techo aerodinámicas, cofres portaequipajes de gran capacidad, portabicicletas y portaesquís de montaje rápido. Soluciones pensadas para maximizar el espacio en escapadas de fin de semana o vacaciones sin comprometer la aerodinámica ni el consumo del coche. Estilo y personalización exterior: Llantas de aleación exclusivas, faldones, molduras cromadas o en contraste y detalles de diseño que permiten a cada conductor aportar un toque distintivo a su vehículo.

Llantas de aleación exclusivas, faldones, molduras cromadas o en contraste y detalles de diseño que permiten a cada conductor aportar un toque distintivo a su vehículo. Tecnología y confort: Soluciones avanzadas como cargadores inductivos para teléfonos, adaptadores de carga V2L (Vehicle-to-Load) para los modelos de la gama eléctrica, sistemas de organización para el habitáculo y accesorios de asistencia al aparcamiento o seguridad.

Además, al realizar la instalación de estos accesorios en el taller oficial de Autiber Motor, el cliente cuenta con la garantía de que han sido probados y homologados bajo los test de seguridad más estrictos de Hyundai, asegurando que no afecten al funcionamiento de los sistemas de asistencia a la conducción ni a la garantía del vehículo.

Trabajador del servicio de posventa y accesorios de Hyundai Autiber Motor. / L-EMV

Cita previa ágil y cómoda: reserva online o por teléfono

Para evitar esperas innecesarias y optimizar el tiempo de los conductores, Hyundai Autiber Motor pone a disposición un sistema de cita previa totalmente flexible y adaptado a las necesidades de cada usuario:

Reserva online en la web: A través de la página web oficial de Autiber Motor, los clientes pueden solicitar su cita de taller en apenas un par de clics, eligiendo la sede más conveniente, la fecha, la hora disponible y indicando el tipo de servicio requerido (mantenimiento, revisión oficial, instalación de accesorios o reparación).

A través de la página web oficial de Autiber Motor, los clientes pueden solicitar su cita de taller en apenas un par de clics, eligiendo la sede más conveniente, la fecha, la hora disponible y indicando el tipo de servicio requerido (mantenimiento, revisión oficial, instalación de accesorios o reparación). Atención telefónica directa: Para quienes prefieren un trato telefónico o necesitan resolver dudas técnicas antes de acudir al taller, los equipos de atención de cada centro gestionan la agenda de forma rápida y personalizada en el teléfono 961534098.

Cobertura integral en la provincia de Valencia

Para ofrecer una atención cercana y eficiente, Autiber Motor despliega su capacidad operativa en instalaciones estratégicamente ubicadas:

Quart de Poblet: Av. Real Monasterio Santa María de Poblet, 38 (Tel. 961 53 40 98).

Av. Real Monasterio Santa María de Poblet, 38 (Tel. 961 53 40 98). Parque Albán (Burjassot): Ctra. Ademuz, Km 2,8 / Pista de Ademuz (Tel. 963 47 81 70).

Ctra. Ademuz, Km 2,8 / Pista de Ademuz (Tel. 963 47 81 70). Valencia Centro (Ruzafa): Calle Literato Azorín, 9 (Tel. 963 74 92 13).

Mapa que muestra la ubicación de las distintas instalaciones de Hyundai Autiber Motor en Valencia.

Sus instalaciones ofrecen una cobertura global que abarca desde la mecánica rápida, el mantenimiento programado y la revisión de elementos de desgaste, hasta operaciones complejas de chapa, pintura y montaje de accesorios especializados.

Servicio de posventa y accesorios de Hyundai Autiber Motor. / L-EMV

Una experiencia pensada para la tranquilidad del conductor

El concepto de posventa en Autiber Motor está enfocado en facilitar la vida al usuario. La recepción activa del vehículo, el presupuesto transparente antes de realizar cualquier intervención y la asignación de vehículos de sustitución o soluciones de movilidad garantizan que la rutina diaria del conductor no se detenga mientras el coche pasa por el taller.

Con la garantía oficial de fábrica y el respaldo de Grupo Ibérica, el área de posventa de Hyundai Autiber Motor reafirma su compromiso: acompañar al conductor durante toda la vida útil del vehículo con recambios, accesorios y un servicio técnico de máxima confianza.