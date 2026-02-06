Autiber Motor y el running valenciano: una carrera compartida por la movilidad y el deporte

Valencia se ha consolidado como una de las grandes capitales del running a nivel nacional e internacional. Sus calles, su clima y su afición convierten cada año al Medio Maratón Valencia, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso y la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun en citas ineludibles para miles de corredores. En este contexto de superación, esfuerzo y espíritu de equipo, Autiber Motor, concesionario oficial Hyundai en Valencia, refuerza su compromiso con el deporte y la movilidad sostenible acompañando a la ciudad en su pasión por el running.

Al igual que los corredores que se preparan durante meses para alcanzar su mejor marca, Autiber Motor trabaja día a día para ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Hyundai, como marca, comparte valores con el deporte: constancia, tecnología al servicio de las personas y mejora continua. Esta filosofía se refleja en su amplia gama de vehículos, pensados para responder a las distintas formas de moverse y vivir de sus clientes.

El Medio Maratón Valencia, con su recorrido rápido y multitudinario, simboliza la constancia y la planificación; el Maratón Valencia, uno de los más reconocidos de Europa, representa la resistencia y la ambición por llegar más lejos; y la 10K Ibercaja by Kiprun es la puerta de entrada perfecta para quienes comienzan su aventura en el running. Autiber Motor se identifica con este camino progresivo: desde los primeros pasos hacia una conducción más eficiente hasta la adopción plena de tecnologías eléctricas y de bajas emisiones.

Hyundai INSTER: el coche de carrera que lidera el camino hacia un running más sostenible

En esta apuesta por unir deporte y movilidad eléctrica, el protagonista sobre ruedas es el Hyundai INSTER, el nuevo vehículo 100% eléctrico de la marca, que ha sido el coche de carrera oficial del Medio Maratón Valencia, el Maratón Valencia y la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun.

Hyundai INSTER, modelo de coche de carrera oficial de diversas maratones / AUTIBER

El Hyundai INSTER ha acompañado a los corredores desde la salida hasta la meta, marcando el ritmo de las pruebas y simbolizando el compromiso de Hyundai y Autiber Motor con un futuro más limpio y eficiente. Su carácter totalmente eléctrico refleja la visión de una ciudad en movimiento, donde el deporte y la movilidad sostenible avanzan de la mano.

Con su diseño ágil, su tecnología avanzada y su cero emisiones, el INSTER no solo ha sido un elemento clave en la organización de las carreras, sino también un mensaje en movimiento: el cambio hacia una movilidad más responsable ya está en marcha.

Dar el salto al eléctrico: ventajas y versatilidad con el Hyundai INSTER

Pasarse a un coche eléctrico supone múltiples beneficios, tanto para el conductor como para la ciudad. Los vehículos eléctricos permiten reducir significativamente las emisiones contaminantes, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a crear entornos urbanos más saludables, algo totalmente alineado con los valores del deporte y el bienestar que promueven las grandes carreras de Valencia. Además, ofrecen un menor coste de mantenimiento, una conducción más silenciosa y suave, y acceso a ventajas como zonas de bajas emisiones y posibles incentivos fiscales.

En este sentido, el Hyundai INSTER destaca por su gran versatilidad. Compacto y ágil para el día a día en la ciudad, pero con autonomía y prestaciones suficientes para escapadas de fin de semana, el INSTER se adapta tanto a quienes se mueven por València como a quienes combinan su rutina urbana con viajes o actividades deportivas. Su tecnología, eficiencia y facilidad de conducción lo convierten en una opción ideal para quienes quieren dar el paso a la movilidad eléctrica sin renunciar a practicidad y estilo.

Quienes estén interesados en descubrir de primera mano todas sus ventajas pueden visitar las instalaciones de Autiber Motor, donde el equipo de profesionales les asesorará y les permitirá conocer el Hyundai INSTER en detalle. Además, podrán solicitar una prueba de conducción para experimentar por sí mismos las sensaciones de la movilidad 100% eléctrica.

Autiber Motor: cercanía, variedad y soluciones para cada conductor

Autiber Motor pone a disposición de sus clientes toda la gama de vehículos Hyundai en sus instalaciones de Parque Albán, Burjassot, en la entrada a Valencia por la pista de Ademuz, calle Literato Azorín de Valencia (zona de Ruzafa) y Quart de Poblet, vía de servicio de la A3 dirección al aeropuerto ofreciendo un servicio cercano y personalizado en puntos estratégicos del área metropolitana.

En estos concesionarios, los clientes pueden encontrar vehículos adaptados a sus necesidades específicas, ya sea para uso urbano, familiar, profesional o de ocio. Hyundai apuesta por una estrategia de movilidad inclusiva y diversa, por lo que su gama incluye distintas motorizaciones para que cada conductor pueda elegir la opción que mejor se ajuste a su estilo de vida:

100% eléctricos , como el Hyundai INSTER o los modelos de la familia IONIQ, ideales para una conducción sostenible y sin emisiones.

, como el Hyundai INSTER o los modelos de la familia IONIQ, ideales para una conducción sostenible y sin emisiones. Híbridos (HEV) , que combinan eficiencia y comodidad sin necesidad de enchufar el vehículo. Entre los que podemos encontrar el i20 o el Tucson

, que combinan eficiencia y comodidad sin necesidad de enchufar el vehículo. Entre los que podemos encontrar el i20 o el Tucson Híbridos enchufables (PHEV) , que permiten alternar entre conducción eléctrica y de combustión según las necesidades del trayecto. Coomo ejemplo tenemos el Hyundai Santa Fe

, que permiten alternar entre conducción eléctrica y de combustión según las necesidades del trayecto. Coomo ejemplo tenemos el Hyundai Santa Fe Motores de combustión eficientes (gasolina y diésel), pensados para quienes realizan viajes largos o buscan soluciones más tradicionales.

Gracias a esta amplia oferta, Autiber Motor puede asesorar a cada cliente de manera individualizada, ayudándole a encontrar el Hyundai que mejor encaje con su movilidad diaria, sus hábitos de conducción y sus valores medioambientales.

Autiber Motor, siempre con el running y la sostenibilidad / AUTIBER

Con su apoyo al running valenciano y su apuesta por vehículos eléctricos como el Hyundai INSTER, Autiber Motor no solo impulsa el deporte, sino también una ciudad más activa, saludable y sostenible. Porque moverse bien —ya sea corriendo o al volante— es avanzar juntos hacia el futuro.