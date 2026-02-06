Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Autiber Motor y el running valenciano: una carrera compartida por la movilidad y el deporte

El nuevo Hyundai INSTER ha mostrado ser una opción idónea en cuestiones de vehículos eléctricos de carreras

Presentación del modelo Hyundai, clave para las carreras

Eduardo Enric

València

Valencia se ha consolidado como una de las grandes capitales del running a nivel nacional e internacional. Sus calles, su clima y su afición convierten cada año al Medio Maratón Valencia, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso y la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun en citas ineludibles para miles de corredores. En este contexto de superación, esfuerzo y espíritu de equipo, Autiber Motor, concesionario oficial Hyundai en Valencia, refuerza su compromiso con el deporte y la movilidad sostenible acompañando a la ciudad en su pasión por el running.

Al igual que los corredores que se preparan durante meses para alcanzar su mejor marca, Autiber Motor trabaja día a día para ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Hyundai, como marca, comparte valores con el deporte: constancia, tecnología al servicio de las personas y mejora continua. Esta filosofía se refleja en su amplia gama de vehículos, pensados para responder a las distintas formas de moverse y vivir de sus clientes.

El Medio Maratón Valencia, con su recorrido rápido y multitudinario, simboliza la constancia y la planificación; el Maratón Valencia, uno de los más reconocidos de Europa, representa la resistencia y la ambición por llegar más lejos; y la 10K Ibercaja by Kiprun es la puerta de entrada perfecta para quienes comienzan su aventura en el running. Autiber Motor se identifica con este camino progresivo: desde los primeros pasos hacia una conducción más eficiente hasta la adopción plena de tecnologías eléctricas y de bajas emisiones.

Hyundai INSTER: el coche de carrera que lidera el camino hacia un running más sostenible

En esta apuesta por unir deporte y movilidad eléctrica, el protagonista sobre ruedas es el Hyundai INSTER, el nuevo vehículo 100% eléctrico de la marca, que ha sido el coche de carrera oficial del Medio Maratón Valencia, el Maratón Valencia y la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun.

Hyundai INSTER, modelo de coche de carrera oficial de diversas maratones

El Hyundai INSTER ha acompañado a los corredores desde la salida hasta la meta, marcando el ritmo de las pruebas y simbolizando el compromiso de Hyundai y Autiber Motor con un futuro más limpio y eficiente. Su carácter totalmente eléctrico refleja la visión de una ciudad en movimiento, donde el deporte y la movilidad sostenible avanzan de la mano.

Con su diseño ágil, su tecnología avanzada y su cero emisiones, el INSTER no solo ha sido un elemento clave en la organización de las carreras, sino también un mensaje en movimiento: el cambio hacia una movilidad más responsable ya está en marcha.

Dar el salto al eléctrico: ventajas y versatilidad con el Hyundai INSTER

Pasarse a un coche eléctrico supone múltiples beneficios, tanto para el conductor como para la ciudad. Los vehículos eléctricos permiten reducir significativamente las emisiones contaminantes, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a crear entornos urbanos más saludables, algo totalmente alineado con los valores del deporte y el bienestar que promueven las grandes carreras de Valencia. Además, ofrecen un menor coste de mantenimiento, una conducción más silenciosa y suave, y acceso a ventajas como zonas de bajas emisiones y posibles incentivos fiscales.

En este sentido, el Hyundai INSTER destaca por su gran versatilidad. Compacto y ágil para el día a día en la ciudad, pero con autonomía y prestaciones suficientes para escapadas de fin de semana, el INSTER se adapta tanto a quienes se mueven por València como a quienes combinan su rutina urbana con viajes o actividades deportivas. Su tecnología, eficiencia y facilidad de conducción lo convierten en una opción ideal para quienes quieren dar el paso a la movilidad eléctrica sin renunciar a practicidad y estilo.

Quienes estén interesados en descubrir de primera mano todas sus ventajas pueden visitar las instalaciones de Autiber Motor, donde el equipo de profesionales les asesorará y les permitirá conocer el Hyundai INSTER en detalle. Además, podrán solicitar una prueba de conducción para experimentar por sí mismos las sensaciones de la movilidad 100% eléctrica.

Autiber Motor: cercanía, variedad y soluciones para cada conductor

Autiber Motor pone a disposición de sus clientes toda la gama de vehículos Hyundai en sus instalaciones de Parque Albán, Burjassot, en la entrada a Valencia por la pista de Ademuz, calle Literato Azorín de Valencia (zona de Ruzafa) y Quart de Poblet, vía de servicio de la A3 dirección al aeropuerto ofreciendo un servicio cercano y personalizado en puntos estratégicos del área metropolitana.

En estos concesionarios, los clientes pueden encontrar vehículos adaptados a sus necesidades específicas, ya sea para uso urbano, familiar, profesional o de ocio. Hyundai apuesta por una estrategia de movilidad inclusiva y diversa, por lo que su gama incluye distintas motorizaciones para que cada conductor pueda elegir la opción que mejor se ajuste a su estilo de vida:

  • 100% eléctricos, como el Hyundai INSTER o los modelos de la familia IONIQ, ideales para una conducción sostenible y sin emisiones.
  • Híbridos (HEV), que combinan eficiencia y comodidad sin necesidad de enchufar el vehículo. Entre los que podemos encontrar el i20 o el Tucson
  • Híbridos enchufables (PHEV), que permiten alternar entre conducción eléctrica y de combustión según las necesidades del trayecto. Coomo ejemplo tenemos el Hyundai Santa Fe
  • Motores de combustión eficientes (gasolina y diésel), pensados para quienes realizan viajes largos o buscan soluciones más tradicionales.

Gracias a esta amplia oferta, Autiber Motor puede asesorar a cada cliente de manera individualizada, ayudándole a encontrar el Hyundai que mejor encaje con su movilidad diaria, sus hábitos de conducción y sus valores medioambientales.

Autiber Motor, siempre con el running y la sostenibilidad

Con su apoyo al running valenciano y su apuesta por vehículos eléctricos como el Hyundai INSTER, Autiber Motor no solo impulsa el deporte, sino también una ciudad más activa, saludable y sostenible. Porque moverse bien —ya sea corriendo o al volante— es avanzar juntos hacia el futuro.

