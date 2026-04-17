La primavera es más primavera con Cavas Marevia

Cavas Marevia es el nombre de una de las principales productoras de cava de la Comunitat Valenciana. Con sede en Requena, una trayectoria de casi dos décadas y toda la experiencia de la familia Hevia Ferrer (descendientes de los Ferrer Sala, una de las familias que, desde hace más de un siglo, han trabajado para elevar a las máximas cotas de calidad los vinos espumosos elaborados en territorio nacional con el método tradicional de segunda fermentación en botella), la bodega ha consolidado una completa colección de cavas, muchos de ellos, por su frescura y vivacidad, perfectos para disfrutar de los tardeos de esta época primaveral.

Su gama más popular es Vega Medién, un sello con el que la bodega ha consolidado su apuesta por la viticultura ecológica, ya que todas las referencias (desde los semisecos a los brut nature) lucen el sello oficial de producción ecológica. La colección se compone de cuatro referencias, tres blancos (un semi seco, un brut y un brut nature, todos elaborados con un coupage de uvas de las variedades Macabeo -75%- y Chardonnay -25%-) y un rosado (hecho exclusivamente con uvas de Garnacha). De la calidad de los cavas del sello Vega Medién hablan los premios, galardones y reconocimientos obtenidos en los últimos años por todo el mundo. En este sentido destaca el Vega Medién Brut Eco, que en los últimos años ha logrado importantes reconocimientos en citas internacionales como la Berliner Wein Trophy, los International Organic Wine Award, los Ecovino o los Bacchus.

Requena Nit del Foc

Otra de las marcas que comercializa la bodega de Requena es Nit del Foc, una línea de cavas inspirados en uno de los elementos inherentes de las fiestas grandes de València, la pólvora, que en este caso se asocia a la magia de descorchar una botella de cava en las celebraciones de todos los casales.

Mural Marevia. / Marevia.

Un escalón por encima de estos cavas se ubica la línea Gran Cuvée, gama premium que por el momento cuenta con dos referencias: un brut y un brut rosé. Lo que hace único a Gran Cuvée no es solo lo que contiene la botella, sino también lo que la envuelve: su etiqueta es una reinterpretación del mural que la artista gallega Lula Goce pintó para Marevia en sus instalaciones de Requena. Una obra que traslada al vidrio toda la fuerza de la naturaleza, la feminidad y la vida en movimiento. Así, cada botella se convierte en una pequeña pieza de arte, pensada para ser descorchada en celebraciones memorables.

El Marevia Gran Cuvée Brut blanco se elabora con uvas de Macabeo y Chardonnay y destaca por su perfil fresco y versátil. Una invitación a brindar tanto en un aperitivo improvisado como en una gran ocasión. Por su parte, el Brut Rosé se hace exclusivamente con uvas de la variedad Garnacha y se muestra vibrante, frutal y con un punto de osadía. El lado más seductor de la nueva gama. En ambos casos se elaboran con uvas seleccionadas de las mejores parcelas de Requena cultivadas bajo pautas ecológicas.

Momentos únicos con Marevia. / Marevia.

En la cúspide de los espumosos de Marevia se encuentra la familia que da nombre a la bodega, los cavas Marevia, que representan la excelencia cavista de los Hevia Ferrer con dos espumosos de perfil gastronómico perfectos para disfrutar con platos de la gastronomía típica mediterránea. Cuenta con dos cavas etiquetados con el marchamo ‘reserva’ que garantiza un mínimo de 18 meses de crianza en rima. El primero es un blanco Brut Nature elaborado exclusivamente con uvas de la variedad Chardonnay con 30 meses de crianza en botella; mientras que el segundo es un blanco, también brut nature, que nace de un coupage de uvas de Chardonnay (blanca) y Pinot Noir (tinta). Se elabora con la técnica Blanc de Noir que permite producir un cava blanco a partir de uvas tintas y tiene una crianza en rima de 25 meses.

Todos las colecciones de cavas de Marevia están disponibles en terrazas, restaurantes y tiendas especializadas de la Comunitat Valenciana y en la propia tienda on-line de la bodega , en cavasmarevia.com