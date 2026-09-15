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Se celebra este jueves, 17 de septiembre, en el Hospital Ascires

La 1ª Jornada de Medicina del Deporte de Ascires reúne en Valencia a expertos nacionales en salud y rendimiento deportivo

Dirigida a profesionales sanitarios, especialistas en actividad física y otros agentes del ámbito deportivo

El jefe médico del PSG y referentes de los equipos olímpicos y paralímpicos españoles, entre los ponentes de un encuentro centrado en lesiones, rendimiento y salud deportiva

La 1ª Jornada de Medicina del Deporte de Ascires tendrá lugar el 17 de septiembre.

La 1ª Jornada de Medicina del Deporte de Ascires tendrá lugar el 17 de septiembre. / Ascires

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Sara Rodriguez Val

Valencia acoge este próximo jueves, 17 de septiembre la I Jornada de Medicina del Deporte, un encuentro que reunirá en el Hospital Ascires a algunos de los principales expertos nacionales en prevención y abordaje de lesiones, salud cardiovascular y rendimiento deportivo.

Organizada por Ascires, la jornada nace con el objetivo de convertirse en un foro de referencia para profesionales sanitarios, especialistas en actividad física y deporte, y agentes vinculados al ecosistema deportivo.

Un programa con referentes de primer nivel

Entre los participantes destacan el Dr. Lluís Til, jefe de los Servicios Médicos del Paris Saint-Germain (PSG) y presidente de SETRADE; el Dr. Tomás Fernández Jaén, referente en Medicina y Traumatología del Deporte y exjefe médico de la Delegación Española en los Juegos Paralímpicos; el Dr. David Domínguez, especialista en medicina deportiva femenina; y la Dra. Araceli Boraita, cardióloga de los deportistas olímpicos y paralímpicos españoles desde Barcelona'92 hasta Tokio'20.

La jornada abordará temas de gran actualidad como las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA), las lesiones musculares, la salud cardiovascular en el deporte y los avances en medicina deportiva aplicada a la mujer.

Durante el encuentro se entregará el Premio a la Mejor Comunicación Científica, que reconoce el mejor caso clínico, investigación o revisión bibliográfica relacionado con alguno de los temas centrales de la jornada.

La I Jornada de Medicina del Deporte de Ascires está auspiciada por la Sociedad Española de Traumatología del Deporte (Setrade) y por el Grupo de Estudio del Sistema Músculo Tendón (Gesmute).

Sobre Ascires Grupo Biomédico

Ascires es el grupo biomédico pionero en España en Diagnóstico por Imagen, Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica guiada por Imagen. Desarrolla su actividad en el Hospital Ascires y en su red de Clínicas Biomédicas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Con una trayectoria de más de 45 años y un equipo de más de 800 profesionales, el grupo Ascires centra su labor en diagnóstico y tratamiento, reinvirtiendo anualmente una media del 20% de los beneficios en I+D+i. Ascires Grupo Biomédico está focalizado en medicina personalizada de precisión, gracias al desarrollo de biomarcadores de inteligencia artificial y algoritmos de diagnóstico propios.

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