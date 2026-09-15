La 1ª Jornada de Medicina del Deporte de Ascires reúne en Valencia a expertos nacionales en salud y rendimiento deportivo

Valencia acoge este próximo jueves, 17 de septiembre la I Jornada de Medicina del Deporte, un encuentro que reunirá en el Hospital Ascires a algunos de los principales expertos nacionales en prevención y abordaje de lesiones, salud cardiovascular y rendimiento deportivo.

Organizada por Ascires, la jornada nace con el objetivo de convertirse en un foro de referencia para profesionales sanitarios, especialistas en actividad física y deporte, y agentes vinculados al ecosistema deportivo.

Un programa con referentes de primer nivel

Entre los participantes destacan el Dr. Lluís Til, jefe de los Servicios Médicos del Paris Saint-Germain (PSG) y presidente de SETRADE; el Dr. Tomás Fernández Jaén, referente en Medicina y Traumatología del Deporte y exjefe médico de la Delegación Española en los Juegos Paralímpicos; el Dr. David Domínguez, especialista en medicina deportiva femenina; y la Dra. Araceli Boraita, cardióloga de los deportistas olímpicos y paralímpicos españoles desde Barcelona'92 hasta Tokio'20.

La jornada abordará temas de gran actualidad como las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA), las lesiones musculares, la salud cardiovascular en el deporte y los avances en medicina deportiva aplicada a la mujer.

Durante el encuentro se entregará el Premio a la Mejor Comunicación Científica, que reconoce el mejor caso clínico, investigación o revisión bibliográfica relacionado con alguno de los temas centrales de la jornada.

La I Jornada de Medicina del Deporte de Ascires está auspiciada por la Sociedad Española de Traumatología del Deporte (Setrade) y por el Grupo de Estudio del Sistema Músculo Tendón (Gesmute).

Sobre Ascires Grupo Biomédico

Ascires es el grupo biomédico pionero en España en Diagnóstico por Imagen, Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica guiada por Imagen. Desarrolla su actividad en el Hospital Ascires y en su red de Clínicas Biomédicas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Con una trayectoria de más de 45 años y un equipo de más de 800 profesionales, el grupo Ascires centra su labor en diagnóstico y tratamiento, reinvirtiendo anualmente una media del 20% de los beneficios en I+D+i. Ascires Grupo Biomédico está focalizado en medicina personalizada de precisión, gracias al desarrollo de biomarcadores de inteligencia artificial y algoritmos de diagnóstico propios.