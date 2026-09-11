La Junta Municipal de Patraix impulsa los Premios Sant Donís 2026 para apoyar al comercio local y preservar las tradiciones valencianas

La Junta Municipal de Patraix ha puesto en marcha los Premios 9 d’Octubre 2026 - Sant Donís, una iniciativa dirigida a los hornos y pastelerías de los distritos de Jesús y Patraix con el objetivo de poner en valor el comercio local y contribuir a mantener vivas las tradiciones valencianas vinculadas a la celebración de Sant Donís.

La convocatoria contempla dos modalidades de participación. Por un lado, el premio a la Mejor Mocadorà, que reconocerá una mocadorà elaborada por el propio establecimiento participante y que respete la tradición de la mocadorà valenciana, permitiendo incorporar elementos creativos o innovadores siempre que no desvirtúen su esencia.

La segunda modalidad distinguirá al Mejor Escaparate por el 9 d’Octubre y Sant Donís, valorando aquellos establecimientos que preparen una decoración original, diseñada específicamente para el concurso y que incorpore elementos relacionados con estas celebraciones. Los escaparates deberán permanecer expuestos entre el 5 y el 9 de octubre.

Cada modalidad contará con un primer premio de 250 euros y un segundo premio de 150 euros, reconociendo así el trabajo de los establecimientos participantes y su contribución a la promoción de estas celebraciones y del comercio de proximidad.

La iniciativa busca que los hornos y pastelerías de Jesús y Patraix tengan un papel protagonista en la celebración del 9 d’Octubre y Sant Donís, recuperando y dando visibilidad a unas tradiciones estrechamente vinculada a la cultura valenciana y al trabajo de los establecimientos artesanos.

Los establecimientos interesados pueden presentar su solicitud de participación hasta el 30 de septiembre de 2026, a través de la sede electrónica: https://n9.cl/tk6yl

Desde la Junta Municipal de Patraix se anima a los hornos y pastelerías de los distritos de Jesús y Patraix a participar en esta iniciativa y a contribuir, con su trabajo y creatividad, a que las tradiciones valencianas sigan estando presentes en nuestras calles y comercios.

Para cualquier duda sobre la convocatoria, los establecimientos pueden dirigirse a participajmd@valencia.es.