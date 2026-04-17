Fijación sin rigidez: Así es "Natural Define", el nuevo styling gel de Nelly

En un momento en el que el moño sleek, el wet look o los rizos definidos sin acartonamiento se consolidan como protagonistas en pasarelas y redes sociales, la demanda de productos que ofrezcan definición, control y naturalidad es cada vez mayor. “Natural Define” responde a esta necesidad con un sistema de fijación flexible que mantiene la forma sin efecto casco, permitiendo que el cabello conserve su movimiento.

Nelly, marca líder en fijación en España, amplía su portfolio con dos nuevos geles en tarro dentro de la línea “Natural Define”. Disponibles en dos versiones —argán y oliva—, incorporan un sistema “flex hold” que combina polímeros fijadores con agentes acondicionadores para lograr:

Efecto mojado definido sin sensación grasa.

Moños sleek y coletas pulidas con acabado limpio y profesional.

Rizos controlados sin rigidez ni “crunch”.

Baby hairs disciplinados sin residuos visibles.

Su textura en gel transparente facilita una distribución homogénea y permite modular la intensidad de fijación según el estilo deseado. El resultado es un acabado brillante, estructurado pero natural, que mantiene el movimiento del cabello durante todo el día.

Tecnología que estructura sin endurecer

La fórmula ha sido desarrollada para adaptarse a la dinámica natural del cabello, ayudando a mantener el peinado incluso en ambientes húmedos sin comprometer la suavidad.

Su secado rápido mejora la definición inmediata, lo que la convierte en una opción ideal para técnicas que requieren precisión, como recogidos tensos, acabados efecto wet o definición controlada en cabellos rizados y texturizados.

Los geles "Natural Define" están desarrollados con ingredientes de origen natural. / Nelly

Fórmulas que cuidan el cabello y el entorno

Desarrollados con ingredientes de origen natural, estos geles fijadores están libres de alcohol, parabenos y siliconas. Su formulación ayuda a minimizar la deshidratación de la fibra capilar y contribuye a proteger el cabello frente a agresiones externas.

Concebidos bajo criterios responsables, son veganos, cruelty free y cuentan con envases reciclables, alineándose con una cosmética cada vez más consciente.

Ingredientes que marcan la diferencia

El gel Natural Define Oliva incorpora extracto de aceite de oliva, rico en vitaminas A y E, junto con aloe vera y extracto de bambú, aportando brillo y suavidad al cabello.

Por su parte, Natural Define Argán integra aceite de argán, reconocido por su capacidad para mejorar la elasticidad, controlar el encrespamiento y aportar luminosidad sin apelmazar.

Porque hoy la fijación ya no se mide por la dureza, sino por su capacidad de adaptarse al movimiento real del cabello.

Los geles fijadores "Natural Define" están libres de alcohol, parabenos y siliconas. / Nelly

Ficha técnica:

Producto: Styling Gel Natural Define

Versiones: Oliva y Argán

Formato: 400 ml

Disponibilidad: Perfumerías y grandes superficies

Encuentra más información en: www.nelly.es