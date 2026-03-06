Requena unifica en un macro contrato limpieza, jardinería y recogida de residuos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Requena ha dado un importante paso al frente en su objetivo de optimizar sus recursos al cerrar un macro contrato municipal por el que unifica los servicios de limpieza, jardinería y recogida de residuos. Se trata de un contrato que mejorará las prestaciones a la ciudadanía, ya que permitirá mejorar el estado de los jardines municipales, garantizando su mantenimiento periódico; además de renovar todos los contenedores, que contarán con un mantenimiento específico de mantenimiento y que incluye la recogida de los reboses. El nuevo contrato incluye tanto los servicios del casco urbano como los que afectan a las veinticinco pedanías del término municipal, incluyendo además estos servicios al polígono industrial.

El nuevo macro contrato no solo incidirá en la mejora de los servicios de limpieza, jardinería y recogida de residuos, ya que además supondrá un incremento de personal y maquinaria para realizar todas las tareas de limpieza y mantenimiento.

La activación de este macro contrato es uno de los grandes hitos del equipo de gobierno desde que a finales de 2024 asumiesen la gestión municipal, pero no es el único proyecto sobre el que se ha trabajado durante los últimos meses. Sin salir del casco urbano, ha finalizado la licitación para la renovación y peatonalización de la plaza del colegio Higuerillas, uno de los puntos críticos del municipio por el importante flujo de vehículos en las horas de entrada y salida al centro educativo, con el consiguiente peligro para el alumnado. El proyecto ya está adjudicado y en breve comenzarán las obras. Otro de los proyectos que se ejecutarán en los próximos meses y que se encuentra en periodo de licitación es la renovación integral de la climatización del Teatro Principal con un presupuesto total de más de medio millón de euros.

El gobierno municipal, formado a partir de una coalición entre el PSOE y el PRyA, ha reforzado también sus esfuerzos para mejorar la vida a los vecinos y vecinas de las veinticinco pedanías que se reparten entre su extenso término municipal. En este sentido cabe destacar el inicio de las obras de la reforma integral de la Plaza del Mercado de Campo Arcís que incluye la renovación del pavimento, del mobiliario urbano y del alumbrado, mejorando la accesibilidad del entorno. En concreto se está colocando un pavimento drenante para favorecer el crecimiento de los árboles y más de una decena de bancos y otros enseres. Además, el alumbrado va a ser sustituido por luminarias LED más eficientes y de menor consumo eléctrico.

Las inversiones en pedanías no se quedan ahí, ya que, entre otras, está proyectado invertir en la rehabilitación de la pista deportiva de Los Pedrones y la reforma del parque infantil de Los Duques, donde se instalarán además un rocódromo, un paellero y una pista de petanca.

Con todos estos proyectos activados, el Ayuntamiento de Requena afronta el último tramo de la legislatura a pleno rendimiento con el objetivo de ejecutar todas las iniciativas que han ido desarrollando durante estos últimos meses, todas destinadas a mejorar el día a día de los ciudadanos y fomentar el término Requena como destino turístico de interior. En este sentido cabe destacar que durante todo este 2026 Requena ha sido designada como Ciudad Española del Vino por la Asociación de Ciudades del Vino de España (Acevin), lo que va a suponer un importante incremento en lo relacionado a la promoción y realización de eventos, con el consiguiente aumento de turistas durante todo el año.