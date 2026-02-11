Oír no tiene edad: el implante coclear rompe barreras y devuelve la esperanza en las tres provincias valencianas

«Un implante coclear es una ayuda técnica que actúa de manera similar a como lo hace un amplificador, pero a través de un transconductor que recoge el sonido y que se compone de dos partes: la externa, que es la que vemos y que puede ser de pieza única o de dos, y la interna. Se coloca por cirugía y esa silicona, conocida como el implante, es la que cuenta con unos electrodos que se sitúan en la córnea y que recogen el sonido para poder transmitirlo a la parte interna».

Como responsable del área de comunicación de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunitat Valenciana (AICCV), Arantxa Armero es consciente de la importancia de divulgar, sensibilizar y concienciar a la población sobre esta ayuda, que al final no deja de ser como llevar unas gafas, pero que ya ha sido capaz de cambiar la vida de más de 27.000 personas en todo el país. «Trabajamos desde hace 20 años en las tres provincias (Alicante, Valencia y Castellón) para, además de trasladar la realidad de nuestros pacientes, intentar hacer accesible lo que tenemos alrededor, como el cine o el teatro», concreta Armero.

Sesión individual con la logopeda. / AICCV

Promover la accesibilidad

Aunque se dirigen a grupos de todas las edades, las actividades que realizan diariamente son distintas según el programa al que pertenezcan. En concreto, en el de Salud Auditiva para Mayores (S.A.M.), que contó a lo largo de 2025 con una ayuda de la Fundación «la Caixa» para hasta 2.190 beneficiarios y con un importe de 27.078 euros, se ocupan de facilitarles recursos de logopedia, ocio accesible y, en especial, apoyo comunitario para reducir el riesgo de soledad no deseada. Para lograrlo, y dado que funcionan con subvenciones públicas, esta aportación supuso toda una auténtica «alegría» por la que se sienten muy agradecidos.

Según explica Armero, desde la asociación también se trasladan a diversos centros para normalizar el uso de los implantes y recordar que «la pérdida auditiva no siempre va asociada a la edad» y que es importante revisarla para que no derive en problemas más graves. Los cambios tras estos apoyos son notorios: «Hemos tenido gente que entró muy cerrada de mente o reacia a relacionarse y ahora hacen chistes y disfrutan como los que más; o personas que no querían salir a la calle y ahora son completamente autónomos. Sus familias también lo notan y descubren que llevar implantes no es una limitación, sino todo lo contrario».

Concierto solidario

Javier Granero, coordinador de la junta directiva de AICCV, detalla que durante el año pasado pudieron actuar en 90 municipios de la Comunitat Valenciana y realizar 2.105 pruebas de audición, así como numerosas charlas para recordar la importancia del cuidado de la audición y romper estigmas asociados a la edad. «Nos ocupamos de defender sus derechos, de promover la accesibilidad y de animar a la población. Colaboramos también con aquellos hospitales que colocan implantes, como son el Doctor Peset, La Fe, el General, el Clínico, el de La Ribera o el de Manises», constata Granero.

Sesiones de divulgación sobre el implante coclear. / AICCV

Asimismo, confiesa que existen muchos prejuicios tanto en el propio usuario como en la sociedad. «Los hombres pueden tardar hasta 10 años en acudir al especialista desde que empiezan a notar pérdida auditiva porque les cuesta reconocerlo y atreverse a dar el paso», declara. Para continuar luchando por cambiar el paradigma, además de conseguir políticas públicas concretas, y con motivo del Día Internacional del Implante Coclear (celebrado cada 25 de febrero), han puesto en marcha por cuarto año consecutivo un concierto solidario que correrá a cargo del Cuarteto de Cuerda Valencia y que tendrá lugar el próximo jueves 26 de febrero en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo.

Bajo el lema «Oír y escuchar no tiene edad», la AICCV busca demostrar que la música no es un impedimento y que las personas con implantes también pueden disfrutar de ella sin barreras. La entrada será libre hasta completar aforo y, siendo fiel a la premisa de la asociación, «conectará sonidos y unirá vidas».