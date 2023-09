Uno de los apartados con más visibilidad y trascendencia social echa a andar hoy con el pleno de la JCF en la que debe demostrar cómo es la nueva forma de gestionar las Fiestas y Tradiciones, antes Cultura Festiva.

¿Por qué la concejalía de Cultura Festiva ha dejado de ser de Cultura Festiva? ¿Las fiestas han dejado de ser Cultura?

Nada más lejos de la realidad. Es que ya hay una delegación que es Cultura. He querido separar Cultura con las Fiestas y Tradiciones, lo que no quiere decir que las Fallas no sean cultura. Antes de llamaba Ferias y Fiestas y no es para rasgarse las vestitudas.

Pero reconocerá que quitar la palabra "Cultura" es ponerla botando a la oposición .

La oposición siempre va a tener la pelota botando, pero no es el caso. Es no mezclar conceptos.

Después de un mes de interinidad, a la espera de confirmarse su pueto, ¿le pilla el toro con todo el entramado fallero y festero en general con todo lo que hay por delante?

La JCF no ha dejado de funcionar. Se atendieron todos los actos previstos. Se han lanzado todas las bases y concursos. Lo que se ha retrasado, pero no por cuestión política, sino económica, son algunas de las licitaciones. Por ejemplo, no he podido firmar contrato con los artistas de la falla municipal y por eso he podido ni presentar los proyectos. Hemos recibido una modificación de crédito de 800.000 euros y hemos lanzado algunos concursos. Algunos temas se solucionarán con retraso, pero llegaremos a todo.

¿Quien se ha comido el presupuesto? ¿Galiana, Fuset, los dos, uno más que otro...?

Si tengo que ser sincero, estoy pagando facturas de hace uno y hasta dos años. No sé en qué proporción, pero es verdad que hubo unos conciertos en la Semana de Fallas que se llevó un presupuesto no previsto, y que ha sido una cifra muy importante.

¿Tiene la sensación de que se pagó por encima de cualquier lógica?

Lo que puedo decir es que un concierto multitudinario en Fallas no tiene nada que ver con fallas para que salga de Cultura Festiva.

Su antecesor inmediato, Pere Fuset, empezó el curso político con algunas gestiones, como las de recabar la opinión de las comisiones a base de fichas, convocó una mesa por los artista. ¿Le sirve algo de todo eso?

El que me conoce sabe que piensa que las cosas que funcionan, hay que mantenerlas. Y que las que no tienen sentido, aunque se hagan con buena voluntad, hay que cambiarlas. Por ejemplo, la mesa del Patrimonio o la de los artistas falleros. Con éstos voy a estar muy encima. Aunque hablando con el maestro mayor, la situación no es tan alarmante como se plantea.

Tápese la nariz y dígame qué cosas están bien hechas del anterior equipo de gobierno.

Pues, por ejemplo, el cambio de horario de la "cremà", aunque eso vino por órdenes superiores, pero mantenerlo fue una buena idea. Yo, por ejemplo, también he continuado la fórmula del concurso de carteles o el de la falla municipal.

La falla municipal que viene

¿La falla municipal seguirá siendo de diseño o se volverá al concepto antiguo? Y no le voy a poner en el aprieto de preguntarse si recuerda alguna de las "fallas sin alma" de la anterior época del PP

Cada uno tiene un gusto sobre lo que son las Fellas. El concurso sí, pero quiero también que haya muchos candidatos. Es verdad que traer a diseñadores como Escif, Okuda... se han promocionado mucho externamente. Pero no han acabado de cuajar en la opinión de los falleros. Lo dejaré abierto a todas las sensibilidades. Con o sin diseñador. Y que luego un jurado representativo decida. No lo hará el concejal de Fiestas y la corporación.

¿Se asustó mucho con el diseño de la falla de 2024, esa que usted "hereda", o se asustará más el pueblo?

Si, es una falla heredada porque se decidió antes de las elecciones, pero con una fórmula de selección asumida. Tengo que recordar que al artista, Pere Baenas, lo contraté yo en mi falla, con lo que sé cómo es su trabajo, con la particularidad de que ahora viene con un diseñador, como es Escif, que es quien marca la pauta de lo que es la concepción de la falla. Prefiero que sea la gente quien le valore, tanto en diseño como, sobre todo, en el resultado final, que es lo que cuenta.

Nada más empezar le llega la mayor prueba de honradez: el jurado de fallera mayor. ¿Le ha dicho y le dirá a los jurados que le mire a los ojitos para que le prometan que no tienen conexiones con las candidatas que le impidan éticamente estar?

Sé que es complicado que quien está en el mundo de las Fallas no conozca gente. Pero el que me conoce sabe que no me gusta que me engñaen. Miraré y controlaré mucho si hay alguna incompatibilidad, tanto los que elija yo como los de la asamblea. Y si existe y no se ha señalado, no me temblará la mano para quitarlo.

Se dice que, en las Fallas, cuanto menos se toca, menos problemas hay, pero imagino que algo habrá o tendrá previsto hacer.

Soy de los que no me gusta meterme en líos innecesarios, pero que hay cosas que hay que hacer. Es un compromiso de campaña la agilización de la mayor cantidad de trámites administrativos posibles. Y quiero que se me recuerde por hacerlas cómodas. Pero también vamos a reclamarles a las comisiones que pongan todo de su parte. Ahora mismo no hay nada por firmar. Nosotros predicamos con el ejemplo. Pero también las comisiones deben ser diligentes. Si pedimos documentación y no la facilita, no podemos hacernada. Y si llega el momento en que hay que retirar una subvención por falta de respuesta, se dirá en la asamblea de presidentes y se hará. Hay colectivos de fallas que ya tienen gestores profesionales que les hacen el papeleo, que cada vez es verdad que es más complejo.

¿Hay alguna gestión por la que le gustaría que se recordara esta legislatura?

Sobre todo, me gustaría ser el concejal con el que se puso en marcha el Museo del Patrimonio. Es un compromiso adquirido y la intención y mi ilusión es conseguir que esté antes de acabarlo antes de esta legislatura. Los procesos administrativos, por desgracia, son lentos y empiezan con la cesión del inmueble, después el proyecto, la materialización... no es un camino breve. Pero estamos convencidos de llegar.

Y el Museo fallero sigue saturado

Está muy bien situado y tiene un volúmen de visitas enorme. Sabemos los problemas que tiene, que apenas le quedan dos o tres años de cabida. Quizá haya que ampliarlo por la parte trasera. Hay que encontrarle unas soluciones que nada tienen que ver con el Museo del Patrimonio.

La Ordenanza del Ruido no es cosa suya, pero sí de un compañero de corporación. Las comisiones se quejan de lo que consideran una persecución a las Fallas.

El Bando Fallero es una excepción a las ordenanzas. Pero sí: pienso hablar con el compañero para decirle los motivos por los que se merece una excepción. Y sobre todo, la exigencia de haber limitador-registrador. Eso es inviable porque son muy caros y ni siquieran hay suficientes en el mercado. Luego está su calibración, que debería ir una persona en cada caso. Y mucho menos los 90 decibelios. Eso en una carpa casi ni se escucha.

¿Con las Fallas de Septiembre de perdió una oportunidad para acortar el horario de las verbenas de las 4 a, por ejemplo, las 3 de la madrugada?

Lo que nos dejó fue una fórmula muy interesante de elegir entre tardeos y verbenas, que ha venido muy bien para dispersar. Pero las cuatro de la mañana no es un exceso. Las fallas dan tanto a la ciudad que se puede asumir.

Las carpas fueron en su momento un motivo de conflicto. Hubo un tiempo en el que sus antecesores en el PP las permitían incluso el 3 de marzo. ¿Habrá cambios?

Hay dos dificultades. Una son los días de montaje. Los proveedores son los que son y no se pueden montar muchas a la vez. Sobre todo, además, por una cuestión de seguridad. Yo quiero se que monten bien, sin prisa. Se tiene que trabajar el calendario en función de la ocupación de la calle. Y es verdad que hay años en las que las carpas pueden quedarse muchos días sin ninguna actividad. Hay que dotar a esas carpas de actividad o, en caso contrario, replantearse qué carpas cortan por cortar y las que desarrollan actividad. Entre el exceso y la racionalidad hay fórmulas.

Al acabar el mes presentó a su directiva, pero no a los delegados, esos que desvelará este lunes.

Durante el mes de julio yo tenía las competencias, pero no era el presidente de la JCF. Y en cuanto lo fui, elegí a mi directiva. Y ellos han tenido plena libertad para generar los equipos. Se nombrarán en el pleno del día 4, pero le garantizo que la directiva no ha dejado de trabajar en el mes de agosto.

¿Qué pasó con los ex directivos, que da la sensación de que la despedida no fue afable?

Yo convoqué antes de presentar a la nueva directiva. Los hubo que no acudieron y otros excusaron su asistencia. Y una vez en el salón de plenos sólo asistió la secretaria, Inma Mata, mientras que otros estaban pero no quisieron entrar. Yo de verdad que les convoqué porque quería expresarles mi agradecimiento por haber trabajado conmigo durante todo ese periodo de interinidad. Así lo dije ante el resto de miembros de la JCF y así me reitero. También digo que quien entra en un cargo directivo de la JCF, empezando por mí mismo, saben que pueden salir en cualquier momento.

De la nueva directiva

Finalmente, la secretaría general continúa desgajada en dos partes. Usted había dejado caer que las cosas volverían a ser como antaño.

Me explico: dije que iba a recuperar la figura del secretario general. Y se va a recuperar. Se ocupará de lo que son las Fallas. Se mantiene la coordinadora porque la JCF tiene muchas gestiones por hacer y cada vez senos exige más. Tiene que haber una persona exclusivamente centrada en los procesos administrativos, pero que no tiene nada que ver con el secretario general, que son las Fallas.

¿Qué diferencia hay entonces entre los bimonios Menchu-Carmen y Menchu-Inma con Menchu-Nico?

Que tal como estaba organizado antes, las decisiones falleras partían desde el sector administrativo y no desde el sectgor fallero

José Luis Vaello, su asesor y hombre de confianza, apareció de repente en la última asamblea para un clásico: dejar las cosas como están; en este caso, de la elección de fallera mayor. ¿Usted lo sabía que iba a intervenir? Porque es la única que ha hecho en ocho años

Yo sólo puedo hablar bien de José Luis Vaello. Lo conozco desde niño. Hay que interpretar lo que quiso decir. Entendía que no era el momento adecuado, el tomar decisiones que pudieran se complicadas en medio de un posible cambio político. Yo no tengo por qué decirle cómo debe opinar. Tiene toda la libertad de hacer lo que quiera. Pero que no se malinterprete lo que dijo.

Tampoco es que haya grandes diferencias entre el proceso tradicional y el actual. La reforma es muy blandita.

Para mi hay que corregir en las bases el tema del hueco de edad entre 13 y 14 años, que se lleva arrastrado de toda la vida hasta que ha surgido un caso. Y en el tema de las infantiles, creo que está excesivamente acotado el tener que ser maestra, pedagoga, etcétera. ¿Por qué no una abogada, una dependienta? Yo siempre digo que los procesos son buenos, y que lo que pueden fallar son las personas. Tanto entre los que elije el presidente como los que elige la asamblea.

La vicepresidencia de Gabi Aranaz. ¿Qué mensaje se transmite al promocionar a vicepresidente a un delegado de sector que, en ocho años, no ha mostrado voluntad de trabajar?

He querido tener una junta directiva que conozca la casa y que conozca al mundo fallero. Gabi llevaba toda la vida en la JCF, que por los motivos que fuera, no ha estado adjudicado. Estoy convencido de que lo va a hacer fenomenal. Tiene mcuhas ganas y coordinará grandes eventos, aunque esos eventos los llevará cada vicepresidente. Es su oportunidad para demostrarlo.

Pere Fuset replica que, visto ese ascenso, está claro que reventar los plenos y asambleas tenía una directriz política, no fallera.

Decir eso sí que es política de la fiesta, cosa que yo no voy a hacer.

El Congreso Fallero

El Congreso Fallero lleva un año parado y no parece que esto preocupe prácticamente a nadie.

Que no se piense que esto se prepara en siete meses. Están en marcha. Les voy a pedir que se agilice, ya que se ha empezado. Yo no voy a intervenir, pero sí que voy a decirles que no se ataasque.

No atascarlo es que o se celebra en dos meses o se deja para 2024.

Si: les voy a pedir que lo pongan en marcha. El presidente de la JCF no lo va a parar, desde luego.

La corte masculina infantil

¿Qué opinión tiene del debate de la corte masculina infantil?

Cualquier cosa que yo diga será malinterpretada y además, por mucho que opine, lo que valdrá será la voluntad general. Y en ese sentido lo tengo claro: que si eso llega, será porque lo demande la sociedad fallera. Porque haya una demanda. Las cosas saldrán naturalmente.

¿La Nit de Foc se queda donde está ahora, junto a la Ciudad de las Artes?

En principio si. La pirotecnia es como regalar un ramo de flores. No es lo mismo según el envoltorio. Un castillo gana mucho según donde dispares. Como ocurre, por ejemplo, con Castell de l'Olla de Altea. El sitio está bien, pero hay que repasar algunas cosas, como el acceso a los vecinos o los informes, que lo hay, de la incidencia en los animales de l'Oceanogràfic. Es, sin duda, un sitio mejor que en Tarongers para verlo ni se necesitan plataformas como en la Alameda.

Con un presidente de Convento, un secretario de l'Antiga y una vicepresidenta del Pilar... lo ideal sería que la Federación de Especial se organice el jurado y no le meta a usted en un lío.

Yo espero que lo elijan ellos, pero si lo piden, lo haremos. Para eso está el secretario general y no dudo para nada de su integridad para ello.

El pasado jurado lo decidió un triunvirato, que filtraba las candidaturas. La principal crítica que recibieron fue de aquellos que se dejaron fuera.

El método siempre trae conflicto, sea el que sea. Yo creo en el sistema. El que mete una persona conflictiva lo hace a conciencia. Y el que es conflictivo, lo es. Nuevamente volvemos a lo mismo: el problema no es el sistema, sino la persona que no debe estar.

¿Continuarán en sus cargos Josep Lluis Marín y Gil Manuel Hernández como jefe del Servicio de Cultura Festiva y director de los Museos Festivos?

Son funcionarios y están en sus cargos y en sus sitios. Igual que continúa todo el equipo de Cultura Festiva, ahora Fiestas y Tradiciones. Se decía que iba a llegar y a arrasar y tirar a todo el mundo. Yo valoro a las personas por el trabajo que hacen y no por su ideología. Tambien digo que si por su ideología retrasan o entorpecieran el trabajo, dejarán de estar, también lo diré.

Del resto de fiestas...

Las de barrio piden más ayuda y la verdad es que si les das cariño te hacen una fiesta estupenda. Lo que hace falta es una promoción general de que Valencia es una ciudad de fiestas. La Semana Santa Marinera, por ejemplo, sí que nos ha pedido un Bando especial para esos días.

¿La Gran Fira de València seguirá llamándose así o será Fira de Juliol o Feria de Julio?

Ni lo he pensado. Cuando llegue el momento. No le doy importancia.