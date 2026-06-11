Veolia ejecuta en Riba-roja un 30% de las obras de reposición y mejora de las infraestructuras hídricas tras la DANA que supondrán una inversión de 4,4 millones de euros

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y Veolia, empresa gestora del ciclo de agua en el municipio, se encuentran en plena ejecución de las obras que todavía están pendientes, tras atender a las de mayor urgencia, para acabar de reponer, sustituir o mejorar infraestructuras hídricas afectadas por la DANA. En total está prevista una inversión de 4,4 millones de euros, de los que ya se han ejecutado un 30%.

De hecho, hoy mismo ha visitado la zona industrial el alcalde de la localidad, Robert Raga, junto a técnicos de Veolia para supervisar el avance de estas actuaciones. “Esta importante inversión, realizada por Veolia con los fondos de reconstrucción del Gobierno de España, va a permitir recuperar y modernizar el sistema de depuración y gestión de las aguas pluviales y residuales que proceden del área industrial, mejorando así la seguridad de la zona y preparándola para futuros episodios de lluvias”, subraya el alcalde de Riba-roja.

La inversión prevista es de 4,4 millones de euros, de los que ya se han ejecutado un 30%. / Veolia

En concreto, se está invirtiendo un total de 373.000 euros en la adecuación de la EDAR El Oliveral, trabajos que está previsto finalizar los próximos tres meses. En este caso, tal como señala Pablo Mellado, gerente territorial de Veolia en la zona, “los trabajo consisten en la restitución de los cuadros eléctricos de los equipos de bombeo que se vieron afectados por las lluvias torrenciales, así como la conexión del grupo electrógeno de emergencia y el acondicionamiento de las balsas de aireación y decantación mediante la retirada de todos los lodos, fango y residuos que acumularon los arrastres”.

Por parte de Veolia se está trabajando también en la redacción de los proyectos que incluirán la renovación de los colectores de alcantarillado en la calle dels Fusters y el cruce del río Turia, que supone el abastecimiento del proyecto Guardian. Además continúa la limpieza e inspección de colectores de agua residuales y pluviales de los polígonos, con un contrato de 125.000 € y la adecuación de las infraestructuras hidráulicas dañadas del Depósito del sector 13.

Por otro lado, está pendiente de adjudicación la obra para el suministro y la instalación de los nuevos grupos electrógenos de emergencia en las instalaciones de bombeo de los P.I. de El Oliveral y del sector 13, lo que supondrá una inversión cercana a los 100.000 euros. Estas actuaciones está previsto que se lleven a cabo a partir del mes de septiembre. Antes de eso, durante el mes de julio, se ha previsto el cambio de la tubería de agua potable que discurre sobre el puente que cruza el río Turia, mediante una tubería de acero inoxidable DN 400, con una inversión de casi 50.000 euros.