Requena recibe al verano a golpe de brindis con sus mejores cavas

Bajo el lema ‘Requena es Cava’, la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena organiza este sábado 13 de junio un evento para potenciar la imagen de calidad de sus cavas y reivindicar el papel del municipio de Requena como el único de la Comunitat Valenciana en el que está permitido elaborar espumosos bajo el método tradicional amparados por la DO Cava. Además, el colectivo pretende contribuir a desestacionalizar el consumo de cavas mostrándolos como perfectos aliados en la época estival.

Con esta iniciativa, además, Requena continúa reforzando su posición como referente enoturístico y cultural con nuevas iniciativas vinculadas al vino, el territorio y la dinamización de experiencias en torno a su personalidad vitivinícola, especialmente este 2026 en el que el municipio valenciano ostenta el título de ‘Ciudad Española del Vino’ otorgado por la Asociación de Ciudades Españolas del Vino (Acevin).

Las siete bodegas que forman parte del colectivo (Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria) participan en un certamen en el que presentarán al consumidor las nuevas añadas de sus cavas más representativos. Cavas jóvenes frescos y afrutados, reservas y grandes reservas, refrescantes rosados y otros espumosos elaborados dentro del término municipal de Requena a partir de uvas de variedades como Macabeo, Chardonnay, Xarel.lo, Garnacha o Pinot Noir. Así, ‘Requena es Cava’ se presenta como el evento perfecto para descubrir unos cavas caracterizados por su singularidad, frescura y extraordinaria capacidad de guarda.

Degustaciones de cava

Este año, como novedad, el ticket de degustación incluirá un pack de seis degustaciones de cava que se podrán canjear en el stand de cada bodega por cavas de todos los tipos, desde los cavas de guarda, que tendrán un valor de un ticket; a los de guarda superior, reserva, gran reserva y premium, que se podrán canjear por dos cupones. De este modo, el ticket que se pondrá a disposición de los visitantes tendrá un coste total de 15 euros, incluyendo seis degustaciones de cava, una copa de cristal personalizada y un práctico porta-copa; lo que supone que las degustaciones de cava estarán disponibles a partir de 2,5 euros, contribuyendo así a popularizar el consumo de unos espumosos de extraordinaria calidad que tienen un precio muy superior en el mercado convencional.

El ticket de degustación incluirá un pack de seis degustaciones de cava. / ED

La propuesta de cavas de este año se armonizará con las especialidades gastronómicas de Quesos Granja Rinya, Horno Celeste, Taberna Patapuerca y el Gremio de Clochineros de València, que acompañarán con solvencia a unos cavas capaces de maridarse con una gastronomía gourmet de proximidad.

Para Jorge Srougi, presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, el del sábado “es un evento clave para los cavistas requenenses, no sólo por el hecho de hacerlo en casa, con nuestra gente y nuestros vecinos, sino también porque sirve para que el consumidor vea nuestros cavas como la opción más refrescante y placentera en verano. Se trata de un evento popular que pretende ‘democratizar’ el consumo de unos cavas de extraordinaria calidad en un entorno festivo y distendido”.

El presidente ha querido insistir en “el esfuerzo que hacemos las siete bodegas para ofrecer degustaciones de nuestros mejores cavas a precios populares con la intención de que todo el mundo pueda disfrutar con nosotros de este inicio del verano”. La jornada, programada para el próximo sábado 13 de junio, se celebrará en la Plaza de Albornoz (conocida popularmente como la Plaza de La Villa), en pleno centro del casco antiguo de la ciudad, en horario de 19.30 a 23 horas. ‘Requena es Cava’ es un evento organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena y el Ayuntamiento de Requena y cuenta con el patrocinio y colaboración de València Turisme Diputación de Valencia, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y Cajamar.

Desde su nacimiento, Hispano+Suizas es una de las firmas vinícolas mejor posicionadas en el firmamento de las mejores bodega de toda España. El proyecto de Pablo Ossorio y Rafa Navarro se sustenta en unas parcelas de viñedo de las que Navarro extrae toda su esencia y de un trabajo en bodega con el que Ossorio logra vinos y cavas reconocibles, de extraordinaria calidad y avalados por los críticos y prescriptores más influyentes del país, tal y como se observa revisando las mejores guías de España.

Gama Hispanos Tantum Ergo. / ED

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Especializada en la elaboración de vinos y cavas de alta gama, Dominio de la Vega es la responsable de algunos de los grandes clásicos del cava valenciano, entre ellos el DV Brut Reserva Especial (considerado como el mejor cava de España en dos ocasiones), el DV Brut Reserva Rosé, el Cuveé Prestige (un brut nature reserva 100% Chardonnay) o el Cerro Tocón, este último un cava blanco hecho con la técnica de los blanc de noirs y elaborado con uvas de la variedad Pinot Noir. Con un cuarto de siglo de trayectoria, la bodega de Requena ha protagonizado algunos de los mayores hitos del sector cavista, como haber sido la primera firma valenciana en elaborar únicamente cavas de larga crianza (aquellos que requieren un mayor tiempo de crianza en rima). Para la elaboración de todos estos espumosos de segunda fermentación en botella, el enólogo Daniel Expósito cuenta con alguna de las mejores partidas de uva de la variedades Macabeo, Chardonnay, Xarel.lo y Pinot Noir, a las que el técnico extrae todas sus cualidades para plasmarlas en cada botella.

Dominio de la Vega produce vinos y cavas certificados con el sello de producción ecológica. / ED

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En menos de dos décadas, y con el respaldo de la experiencia de la familia Hevia Ferrer, descendientes de los Ferrer Sala, una de las familias que, desde hace más de un siglo, han trabajado para elevar a las máximas cotas de calidad los vinos espumosos elaborados con el método tradicional, Cavas Marevia se ha convertido en toda una referencia del cava valenciano, con unas colecciones de espumosos con alma mediterránea que resultan perfectos para disfrutar en cualquier momento de felicidad… también en verano.

Los Cavas Marevia son una invitación a brindar tanto en un aperitivo improvisado como en una gran ocasión. / ED

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Chozas Carrascal es el nombre de una finca dibujada al más puro estilo de los chateaux franceses, en uno de los parajes más vellos del término municipal de Requena, a casi 800 metros sobre el nivel del mar. En este privilegiado entorno, la familia López Peidro construyó hace tres décadas un proyecto enológico argumentado en la singularidad, el respeto al entorno y la pureza en cada vino y cava que sale de sus instalaciones. Chozas Carrascal es una de las pocas bodegas que pueden presumir de estar acreditados en tres denominaciones de origen diferentes: DO Utiel-Requena, bajo la que producen muchos de sus vinos; DO Cava, sello con el que elaboran espumosos bajo el método tradicional de segunda fermentación en botella; y DO Pago Chozas Carrascal, la más alta categoría de vinos que únicamente se concede a aquellas fincas que por su singularidad, son capaces de crear vinos y cavas diferentes al resto.

Entrada a las bodegas de Chozas Carrascal. / ED

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Con la llegada del buen tiempo, los cavas se convierten en una excelente alternativa para disfrutar de una copa al atardecer. Su frescura, sus chispeantes burbujas y su carácter afrutado convierten a este vino espumoso en un buen aliado también en verano. A partir de esas premisas, Coviñas ha construido una interesantísima colección de cavas que condensa la esencia de los miles de viñedos que gestiona y resume el esfuerzo de las miles de familias que cultivan estas tierras, mostrándose como una gama de espumosos en perfecta sincronía con la naturaleza. Hablamos de Aula, resultado de la experiencia y el saber de varias generaciones que conforman la entidad.

La colección de cavas Aula son resultado de la experiencia y el saber de varias generaciones que conforman la entidad. / ED

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