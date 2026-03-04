“La diversidad no es un adorno: es ventaja estratégica y motor de innovación”

P. ¿Cuáles cree que son los factores que propician que el sector del marketing sea uno de los campos profesionales donde la presencia femenina es especialmente notable en comparación con otras industrias?

R. El marketing tiene más presencia femenina porque ha evolucionado antes que otros sectores.

Es una disciplina que vive pegada a la realidad social. Y la realidad social es diversa, cambiante y compleja. Cuando tu trabajo consiste en interpretar esa diversidad todos los días, la propia estructura del sector se vuelve más abierta.

Otros sectores han sido históricamente más rígidos, más jerárquicos, más lineales. El marketing, en cambio, ha sido híbrido desde hace años: mezcla negocio, tecnología, cultura y personas. Y los entornos híbridos tienden a atraer y retener talento diverso.

No es que el marketing sea “más femenino”. Es que es un sector que se transformó antes. Y los sectores que se transforman antes suelen romper moldes antes.

P. Los datos de 2023 mostraron que el 81,4% de los gerentes de redes sociales en agencias digitales eran mujeres, pero solo el 27,6% de los directores de medios pagos. ¿A qué cree que se puede deber esta caída?

R. Cuando vemos que el 81,4% de los gerentes de redes sociales son mujeres y solo el 27,6% de los directores de medios pagos, el problema no es el talento. Es dónde estamos concentrando la diversidad.

Social media se ha percibido como territorio creativo y relacional. Paid media, como territorio de presupuesto, inversión y cuenta de resultados. Y ahí es donde históricamente se ha asociado más poder.

La diversidad no puede quedarse en lo visible. Tiene que estar también en lo financiero, en lo técnico y en lo estratégico.

Y lo digo desde la experiencia. En Gana Energía rompemos ese molde: tenemos una directora financiera y la persona de paid que lidera la estrategia e inversión digital es una mujer. No por cuota, ni por discurso, sino por trayectoria profesional y por objetivos más que cumplidos.

Estoy orgullosa de eso. Y estoy convencida de que este modelo se va a expandir. Porque cuando el rendimiento y los resultados hablan, los estereotipos se quedan sin argumentos. La diversidad no es una foto bonita en el área creativa. Es el equilibrio real en las decisiones que mueven el negocio. Y ahí es donde de verdad empieza el cambio.

P. ¿Nota algún tipo de responsabilidad al ser mujer y tener un cargo de responsabilidad?, veáse en referencia a la visibilidad o a ser un referente para otras mujeres.

R. Sí, siento responsabilidad, pero como oportunidad, no como carga. Ser mujer en un cargo de responsabilidad tiene visibilidad, y eso nos convierte en referentes, no por obligación, sino por ejemplo. Ser madre y directora me permite demostrar que se puede liderar con resultados y estrategia sin renunciar a la vida personal.

No se trata de liderar “para mujeres”: se trata de mostrar que el liderazgo puede ser íntegro, ambicioso y humano a la vez. Y lo más importante: aprovechar esa visibilidad para inspirar a otras profesionales y a jóvenes que sueñan con liderar, mostrando que la diversidad no es decoración, es motor de talento, innovación y negocio. Ese es el liderazgo que cambia empresas, culturas y futuro.

P. ¿Existe brecha de género en el mundo del marketing a pesar de la notabilidad femenina?

R. La brecha existe, sí. Pero ya no es un techo: es una puerta a medio abrir. Durante años, tuvimos que elegir entre construir carrera o construir familia. Hoy sabemos que no era una cuestión de capacidad, sino de contexto. Y cuando el contexto evoluciona, el talento avanza. Por eso el debate ya no es si las mujeres pueden llegar. Estamos llegando… con una forma de liderar que integra negocio y vida, estrategia y empatía, resultados y sostenibilidad.

Y lo digo también desde la experiencia: en Gana Energía, cinco de los ocho miembros del comité directivo somos mujeres. No por cuota. No por discurso. Sino por trayectoria, mérito y visión de negocio. Y ese dato no habla solo de representación. Habla de normalidad. El verdadero cambio no es que haya más mujeres en la mesa. Es que la mesa está cambiando. Porque cuando el liderazgo evoluciona, la empresa evoluciona. Y cuando la empresa evoluciona, la sociedad también. Ese es el momento que estamos viviendo. Y no es una tendencia. Es transformación.

P. ¿Qué camino queda por conseguir dentro del liderazgo femenino en las empresas?

R. El camino que queda por recorrer en liderazgo femenino no es solo llegar a más puestos, sino transformar cómo se toman las decisiones dentro de las empresas.

La diversidad en los equipos enriquece los debates, abre perspectivas y pone sobre la mesa realidades que antes ni siquiera se consideraban. Cuando conviven distintos estilos, experiencias y formas de ver el mundo, las decisiones son más sólidas, estratégicas y creativas.

Se trata de que la diversidad deje de ser un valor abstracto y se convierta en parte de la estrategia y del día a día. Que las mujeres estén presentes en todos los niveles significa mejor negocio, mejores resultados y una visión más completa de la realidad. El desafío no es solo abrir puertas. Es cambiar la forma en que se construyen las decisiones, los debates y la empresa misma.

P. ¿Existen diferencias a la hora de liderar siendo mujer que siendo hombre? En el mundo del marketing y en el mundo del liderazgo de empresas en general.

R. No se trata de liderar “como mujer” o “como hombre”. Se trata de cómo cada líder aporta experiencia, perspectiva y enfoque.

En marketing y en empresas, la diversidad de estilos enriquece los debates, abre nuevas realidades y fortalece la toma de decisiones. Combinar estrategia, resultados y humanidad no es exclusivo de ningún género: es lo que hace que un equipo y una empresa prosperen.

Ser mujer puede traer visibilidad extra y responsabilidad como referente, pero el verdadero valor está en cómo cada líder construye equipos inclusivos, sostenibles y efectivos. La diferencia no está en el género, está en la diversidad de enfoques que impulsa resultados y transforma culturas.

P. ¿Influye el género de la persona a la hora de tomar decisiones?

R. El género no determina cómo se toman decisiones. Lo que realmente marca la diferencia es la diversidad de perspectivas dentro del equipo. Cuando conviven experiencias, enfoques y estilos distintos, los debates se enriquecen, se consideran realidades que antes ni siquiera estaban sobre la mesa, y se generan soluciones más creativas, estratégicas y efectivas.

No hablamos de decisiones “de mujeres” o “de hombres”. Hablamos de equipos diversos construyendo mejores resultados y transformando la cultura de la empresa. La diversidad no es un adorno: es ventaja estratégica y motor de innovación.

P. ¿Qué mensaje le enviaría a aquellas mujeres líderes que se sienten cuestionadas o que piensan que no son suficientes para su puesto de trabajo por los estereotipos sociales?

R. Mi mensaje es claro: no dejes que los estereotipos definan tu valor. No se trata de querer demostrar que eres suficiente. Los hechos y los resultados hablan más que las palabras. Cada decisión que tomas, cada proyecto que lideras, está cambiando las reglas del juego, no solo para ti, sino para quienes vienen detrás.

No busques aprobación externa. Tu talento, tu visión y tu liderazgo abren caminos para otros y transforman la organización. No eres suficiente… eres necesaria. No estás para convencer, estás para transformar.